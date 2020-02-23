Названы лучшие по качеству жизни города Европы

Воскресенье, 23 Февраль 2020 Мир Мир

Названы лучшие по качеству жизни города Европы

Лучшими по качеству жизни городами Европы, согласно отчету консалтинговой компании ECA International, стали Копенгаген, швейцарские Берн и Женева.

Эксперты учитывали доступность медицинских услуг, состояние жилых домов, безопасность, климат и многие другие факторы.

Также в списке Эйндховен, Амстердам, Базель, Дублин, Люксембург и Гетеборг, пишет euromag.ru.

Замыкают двадцатку лучших датский Орхус, Роттердам, Цюрих, Бонн, Мюнхен, Вена, Гамбург, Стокгольм и Эдинбург.

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