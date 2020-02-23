Названы лучшие по качеству жизни города Европы
Лучшими по качеству жизни городами Европы, согласно отчету консалтинговой компании ECA International, стали Копенгаген, швейцарские Берн и Женева.
Эксперты учитывали доступность медицинских услуг, состояние жилых домов, безопасность, климат и многие другие факторы.
Также в списке Эйндховен, Амстердам, Базель, Дублин, Люксембург и Гетеборг, пишет euromag.ru.
Замыкают двадцатку лучших датский Орхус, Роттердам, Цюрих, Бонн, Мюнхен, Вена, Гамбург, Стокгольм и Эдинбург.