Названы лучшие рестораны мира

Понедельник, 10 Декабрь 2018 Мир Мир

Названы лучшие рестораны мира

Сайт для путешественников TripAdvisor опубликовал рейтинг лучших ресторанов мира.

Эксперты, используя определенный алгоритм, проанализировали количество отзывов и оценки ресторанов по всему миру, поставленные пользователями сети за 2018 год. На первом месте в списке 25 лучших заведений оказался французский ресторан Au Crocodile. Второе и третье места заняли испанские рестораны — Martin Berasategui и El Celler de Can Roca соответственно. Все три заведения отмечены звездами Michelin.

Также в рейтинг мировых лидеров вошли два ресторана из Китая и США, по одному из Мексики, ЮАР, Новой Зеландии, Таиланда, Перу, Индии, Нидерландов, Аргентины и Канады.

В июне главный международный рейтинг ресторанов The World’s 50 Best Restaurants опубликовал топ-50 лучших заведений мира. Лидером уже не первый раз стал ресторан Osteria Francescana, который находится в итальянском городе Модена.

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