Названы лучшие страны для отдыха с детьми

Компания определила, что больше всего отелей для отдыха с маленькими путешественниками находится в Италии. Россия заняла 8 место в мировом рейтинге.

Отдых с детьми отличается от обычных путешествий: родители предъявляют к гостиницам более строгие требования, и отели реагируют на такой спрос, предоставляя необходимые услуги. В вариантах размещения, подходящих для отдыха с детьми, должно быть специальное детское меню, игровая комната, услуги няни и возможность поставить в номер детскую кроватку. Некоторые гостиницы также предлагают анимацию и занятия в детских обучающих клубах, а в курортных регионах при некоторых отелях есть отдельные детские бассейны, пишет euromag.ru.

«По нашим данным, в России для отдыха с детьми подходит 5% гостиниц. Это средний показатель по миру: если смотреть на лидеров рейтинга, то в Италии таковыми являются 8% отелей, в Америке — 4%. В Германии, находящейся на третьей строке рейтинга, таких отелей более 6100, а в России — порядка 4000. Я думаю, у нашей страны есть все шансы в будущем войти в пятёрку лидеров», — комментирует Максим Карауш, директор гостиничного направления OneTwoTrip.

OneTwoTrip также назвал регионы России, в которых больше всего отелей подходят для отдыха с детьми. В топ-3 попали Анапа, Адлер и Санкт-Петербург.