Названы лучшие страны для путешествий в 2020 году

Среда, 23 Октябрь 2019 Мир Мир

Названы лучшие страны для путешествий в 2020 году

Королевство Бутан возглавило рейтинг стран, которые стоит посетить в 2020 году.

Об этом сообщается в ежегодном исследовании туристического портала Lonely Planet.

«Этот крошечный кусочек гималайского рая дарит посетителям возможность прогуляться по горным тропам, незапятнанным мусором, в компании людей, чьи буддийские верования позволяют им находиться в гармонии с окружающей средой», — описывают Бутан эксперты Lonely Planet.

За ним последовали Англия, Северная Македония, островное государство Аруба на юге Карибского моря и Королевство Эсватини в Южной Африке. Кроме того, в топ-10 попали Коста-Рика, Нидерланды, Либерия, Марокко и Уругвай.

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