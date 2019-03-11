Названы лучшие страны для женщин

На втором месте оказалась Дания, замыкает тройку лидеров Канада.

Рейтинг лучших стран для женщин составляется американским журналом US News & World Report на основе опроса, в котором в этот раз приняли участие больше 9 тысяч женщин из 80 стран мира. Они оценивают свою жизнь в 5 сферах: здравоохранение, образование, трудоустройство, карьера и участие в политической жизни.

Во всех этих сферах они сравнивают свои возможности с возможностями мужчин в своей стране, пишет euromag.ru.

В первой десятке рейтинга оказались 5 стран ЕС: помимо Швеции и Дании, это Нидерланды (5-е место), Финляндия (6-е) и Германия (10-е). Всего в рейтинг вошли 80 стран, Россия заняла 37-е место между Румынией и Аргентиной.

В январе Швеция также вошла в первую десятку рейтинга лучших стран мира по версии US News & World Report.