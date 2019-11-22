Названы наиболее подверженные риску исчезновения профессии

Пятница, 22 Ноябрь 2019 Мир Мир

Названы наиболее подверженные риску исчезновения профессии

Водитель такси, продавец и грузчик возглавили список профессий, которые находятся под угрозой исчезновения из-за появления новых технологий.

Об этом RT рассказали в Институте развития интернета (ИРИ).

Эксперты пояснили, что данные профессии не требуют от соискателей развитого воображения, а также лишают работников необходимости принимать сложные решения. В ИРИ уточнили, что под угрозой скорее находятся профессии, где не задействованы творческая или эмоциональная составляющая.

11 августа стало известно, что 1 сентября 2020 года в российских колледжах исчезнут почти 100 профессий. Из перечня специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет. Среди них: «изготовитель эмалированной посуды», «сушильщик в бумажном производстве», «ткач», «вышивальщица», «сборщик изделий электронной техники» и «радиооператор».

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