Названы наиболее подверженные риску исчезновения профессии

Об этом RT рассказали в Институте развития интернета (ИРИ).

Эксперты пояснили, что данные профессии не требуют от соискателей развитого воображения, а также лишают работников необходимости принимать сложные решения. В ИРИ уточнили, что под угрозой скорее находятся профессии, где не задействованы творческая или эмоциональная составляющая.

11 августа стало известно, что 1 сентября 2020 года в российских колледжах исчезнут почти 100 профессий. Из перечня специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет. Среди них: «изготовитель эмалированной посуды», «сушильщик в бумажном производстве», «ткач», «вышивальщица», «сборщик изделий электронной техники» и «радиооператор».