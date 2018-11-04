Названы наживающиеся на туристах города

Воскресенье, 04 Ноябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Названы наживающиеся на туристах города

Всемирный совет по туризму и путешествиям (WTTC) опубликовал ежегодный отчет, показывающий влияние туризма на развитие экономики различных городов мира.

Результаты исследования размещены на сайте WTTC.

В рейтинг вошли 72 города, первую позицию занял Шанхай. Здесь вклад туризма в ВВП за 2017 год составил 35 миллиардов долларов. За ним следуют Пекин (32,5 миллиарда долларов) и Париж (28 миллиардов).

Также в топ-10 вошли Нью-Йорк (24,8 миллиарда долларов), Орландо (24,8 миллиарда), Токио (21,7), Бангкок (21,3), Мехико (19,7), Лас-Вегас (19,5) и Шэньчжэнь (19).

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