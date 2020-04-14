Названы новые симптомы коронавируса

Вторник, 14 Апрель 2020 Мир Мир

Названы новые симптомы коронавируса

У части зараженных коронавирусом китайцев наблюдались проблемы с координацией и невнятная речь.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование в JAMA Neuology.

Изучив данные о 214 заболевших COVID-19 жителей Уханя, специалисты выяснили, что у 36 процентов больных в целом и у 46 процентов с тяжелым течением болезни в частности были неврологические симптомы. Среди них — нарушение мозгового кровообращения, помутнение сознания и слабость мышц.

Число зараженных в России превысило 21 тысячу человек. С каждым днем количество новых зарегистрированных случаев заболевания становится больше. Пока удается удерживать смертность в пределах 1%.

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