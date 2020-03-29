Названы переоцененные туристами города мира

Дискуссия на тему несовпадения категорий «ожидание» и «реальность» разразилась среди путешественников на форуме Reddit, пишет Daily Mail.

В первую очередь пользователи указали на ряд американских городов, например, Лос-Анджелес и Сан-Франциско, подчеркнув, что там крайне дорогое проживание, высокие налоги, сложная ситуация с транспортной доступностью и плохой запах на улицах.

Кроме того, туристы упомянули некоторые европейские и восточные населенные пункты, в частности Дубай. «Это чертова пустыня! Только дорогие машины, отели и песок везде!» — заявил участник треда.

Некоторые вспомнили о разочаровывающей скульптуре Русалочки в Копенгагене, грязных улицах Парижа, красивом и скучном Брюгге, а также о высокомерных жителях Лондона.

«Все везде переоценено, лучше просто оставаться дома», — заключил один из комментаторов.