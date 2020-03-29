Названы переоцененные туристами города мира

Воскресенье, 29 Март 2020 Мир Мир

Названы переоцененные туристами города мира

Туристы назвали самые переоцененные, на их взгляд, города мира.

Дискуссия на тему несовпадения категорий «ожидание» и «реальность» разразилась среди путешественников на форуме Reddit, пишет Daily Mail.

В первую очередь пользователи указали на ряд американских городов, например, Лос-Анджелес и Сан-Франциско, подчеркнув, что там крайне дорогое проживание, высокие налоги, сложная ситуация с транспортной доступностью и плохой запах на улицах.

Кроме того, туристы упомянули некоторые европейские и восточные населенные пункты, в частности Дубай. «Это чертова пустыня! Только дорогие машины, отели и песок везде!» — заявил участник треда.

Некоторые вспомнили о разочаровывающей скульптуре Русалочки в Копенгагене, грязных улицах Парижа, красивом и скучном Брюгге, а также о высокомерных жителях Лондона.

«Все везде переоценено, лучше просто оставаться дома», — заключил один из комментаторов.

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