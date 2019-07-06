Названы самые бесполезные вещи в багаже туристов

35% респондентов сошлись на том, что не стоит с собой брать много одежды и обуви.

21% туристов проголосовал за лишнюю одежду, а 14% — за лишнюю обувь. Так как все это занимает большую часть багажа, путешественники советуют брать легкие, необъемные вещи, из которых можно составить несколько образов. Одна девушка поделилась: «Как-то взяла с собой в отпуск ворох платьев, все красивые, но за неделю надела всего два платья».

9% не возьмут с собой в следующую поездку плойку, пишет euromag.ru.

Столько же людей откажутся от полотенец, так как они уже есть в отеле или апартаментах.

Так же 9% не пригодились зонтики. Вместо них туристы советуют взять ветровки, складывающиеся в маленький чехол.

Еще 9% рекомендуют лететь без книг, особенно если на отдыхе ждет большая развлекательная программа. Одна девушка призналась, что за две недели отпуска всего раз открыла книгу.

Кроме того, 9% людей пожаловались, что в отпуске так и не пригодилась аптечка, а заняла в чемодане много места. В последующие поездки туристы пообещали, что не будут брать с собой «лекарства от всех болезней», и порекомендовали всем остальным всегда покупать медицинскую страховку перед путешествием.

5% пошутили, что лишними в поездке были их компаньоны и «лучше бы провели время в одиночку».

5% людей, забыв про правила провоза ручной клади, клали в рюкзак ножницы, а в аэропорту их забирали. Поэтому теперь эти путешественники тщательнее собираются в отпуск и проверяют, чтобы в ручной клади не было колюще-режущих предметов.

Еще 5% не советуют брать с собой ноутбук со словами «тяжело и вряд ли понадобится».

Последние 5% проголосовавших больше не поедут в отпуск с духами и «тонной косметики», которая вряд ли нужна на пляжных курортах. Более того, опытные туристы берут с собой любимую косметику и кремы в дорожных мини-версиях.