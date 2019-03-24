Названы самые безопасные дороги в ЕС

Воскресенье, 24 Март 2019 Мир Мир

Названы самые безопасные дороги в ЕС

Cамые безопасные дороги в ЕС находятся в Швеции, Великобритании и Дании, сообщил Европейский совет по безопасности дорожного движения.

В Швеции на 1 миллион жителей приходится 26 жертв автокатастроф в год, согласно рейтингу Европейского совета по безопасности дорожного движения Road Safety Performance Index за 2018 год. В среднем в мире на 1 миллион жителей приходится 174 жертвы, согласно данным CARE (EU road accidents database) за 2017 год.

Следом из стран ЕС идут Великобритания (27 на миллион жителей) и Дания (32 на миллион жителей). В ЕС странами с самыми безопасными дорогами также оказались Ирландия, Нидерланды, Эстония, Германия и Испания: на миллион жителей там приходится меньше 40 несчастных случаев на дорогах. Возглавила общеевропейский рейтинг Норвегия (20 на миллион жителей). На другом конце шкалы — Румыния (99 на миллион жителей) и Болгария (96).

В России, по данным министерства транспорта РФ, в автокатастрофах гибнет около 130 человек на 1 миллион жителей, сообщает euromag.ru.

Количество смертей на дорогах ЕС постоянно сокращается: за последние 20 лет жертв автокатастроф стало меньше почти на 60%.

Чтобы обеспечить безопасность на дорогах, принимаются более жесткие законы. Например, во всех странах ЕС водителей штрафуют за использование смартфона за рулем, а во Франции смартфоном нельзя пользоваться даже в припаркованном автомобиле с включенным двигателем. В Нидерландах же с 1 июля начнут штрафовать и велосипедистов, если те на ходу отвлекаются на гаджеты.

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