Названы самые безопасные места при крушении самолета

Об этом пишет Daily Star.

Так, в числе наиболее безопасных эксперты назвали места в хвостовой части воздушного судна. Согласно исследованиям, самый высокий показатель смертности — 39 процентов — зафиксирован в середине самолета, не меньший — в передней части (38 процентов), в то время как в хвосте — 32 процента.

Вдобавок о большем уровне безопасности мест в задней части самолета свидетельствуют данные анализа 65 авиакатастроф, проведенного порталом Aviation Safety Network. По его результатам, такие сиденья были более безопасными в более чем половине случаев — коэффициент выживания там составляет 28 процентов.

«Не знаю, что могло бы сделать перелет на передних рядах более безопасным, так как большие шансы на выживание обычно приходятся именно на тыл», — подчеркнул основатель портала Харро Рантер (Harro Ranter).