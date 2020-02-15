Названы самые безопасные места при крушении самолета

Суббота, 15 Февраль 2020 Мир Мир

Названы самые безопасные места при крушении самолета

Пассажиры могут снизить риск получения травмы в случае крушения самолета, если будут выбирать определенные места в салоне.

Об этом пишет Daily Star.

Так, в числе наиболее безопасных эксперты назвали места в хвостовой части воздушного судна. Согласно исследованиям, самый высокий показатель смертности — 39 процентов — зафиксирован в середине самолета, не меньший — в передней части (38 процентов), в то время как в хвосте — 32 процента.

Вдобавок о большем уровне безопасности мест в задней части самолета свидетельствуют данные анализа 65 авиакатастроф, проведенного порталом Aviation Safety Network. По его результатам, такие сиденья были более безопасными в более чем половине случаев — коэффициент выживания там составляет 28 процентов.

«Не знаю, что могло бы сделать перелет на передних рядах более безопасным, так как большие шансы на выживание обычно приходятся именно на тыл», — подчеркнул основатель портала Харро Рантер (Harro Ranter).

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