Названы самые большие любители мороженого в Европе
Самые большие любители мороженого живут в Финляндии.
В среднем каждый финн съедает 14,2 литра мороженого в год, согласно рейтингу образовательного издания World Maps.
В мире Финляндия занимает четвертое место, уступая Новой Зеландии (28,4 литра на человека в год), США (20,8 литра) и Австралии (18 литров), сообщает «Европульс».
Дальше в европейском рейтинге – Швеция, Дания и Ирландия, пишет euromag.ru.
Удивительно, что Италия, страна, известная своим джелато, заняла только пятое место в ЕС и двеятое – в мире.