Названы самые большие любители мороженого в Европе

Пятница, 17 Апрель 2020 Мир Мир

Названы самые большие любители мороженого в Европе

Самые большие любители мороженого живут в Финляндии.

В среднем каждый финн съедает 14,2 литра мороженого в год, согласно рейтингу образовательного издания World Maps.

В мире Финляндия занимает четвертое место, уступая Новой Зеландии (28,4 литра на человека в год), США (20,8 литра) и Австралии (18 литров), сообщает «Европульс».

Дальше в европейском рейтинге – Швеция, Дания и Ирландия, пишет euromag.ru.

Удивительно, что Италия, страна, известная своим джелато, заняла только пятое место в ЕС и двеятое – в мире.

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