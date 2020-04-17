Названы самые большие любители мороженого в Европе

В среднем каждый финн съедает 14,2 литра мороженого в год, согласно рейтингу образовательного издания World Maps.

В мире Финляндия занимает четвертое место, уступая Новой Зеландии (28,4 литра на человека в год), США (20,8 литра) и Австралии (18 литров), сообщает «Европульс».

Дальше в европейском рейтинге – Швеция, Дания и Ирландия, пишет euromag.ru.

Удивительно, что Италия, страна, известная своим джелато, заняла только пятое место в ЕС и двеятое – в мире.