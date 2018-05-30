Названы самые дорогие города мира

Для анализа сотрудники компании собрали данные о 128 видах продуктов и услуг и подсчитали средние зарплаты 15 профессий. Специалистами были проанализированы и учтены местные особенности 77 городов (например, москвичи предпочитают чай кофе, а в Тель-Авиве не употребляют свинину).

Таким образом, первое место занял город Цюрих (Швейцария), проживание в котором обойдется в среднем в 260 тысяч рублей в месяц. Вторым идет другой швейцарский город - Женева, который Цюрих обогнал даже по ценам на стрижки (на 20 процентов дороже) и электронные устройства (на 16 процентов дороже).

Также, в топ-10 вошли Осло, Копенгаген, Нью-Йорк, Токио, Милан, Лондон, Чикаго и Хельсинки. Санкт-Петербург оказался на 51 месте, обогнав Москву, которая заняла 54 позицию в рейтинге.