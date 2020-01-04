Названы самые дорогие свадьбы десятилетия

Его публикует издание The Sun.

Рейтинг возглавило торжество британского принца Гарри и бывшей актрисы Меган Маркл. Оно состоялось в Виндзорском замке 19 мая 2018 года. Свадебное платье Маркл стоило 420 тысяч фунтов стерлингов, а на саму церемонию было потрачено 35 миллионов фунтов стерлингов.

Второе место заняла свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Она обошлась королевской семье в 26 миллионов фунтов стерлингов. Бракосочетание прошло 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве, этот день был объявлен выходным во всей Великобритании.

На третьем месте — свадьба дочери президента «Формулы-1» Берни Экклстоуна. Петра Экклстоун вышла замуж за бизнесмена Джеймса Стэнта в 2011 году. Расходы пары составили девять миллионов фунтов стерлингов. В 2018 году брак распался.

На четвертой строчке оказалась свадьба музыканта Джастина Тимберлейка и актрисы Джессики Биль. Их бракосочетание происходило в Италии в 2012 году. На церемонию ушло четыре миллиона фунтов стерлингов. Пара на неделю забронировала роскошный курорт Борго Эгнация: только локация обошлась им в 770 тысяч фунтов стерлингов.

На пятом месте — торжество актера Джорджа Клуни и юристки Амаль Аламуддин. В 2014 году в Италии пара потратила 3,5 миллиона фунтов стерлингов на отели для гостей, изысканные блюда, свадебные наряды и цветы.

В список так же попала свадьба писательницы Челси Клинтон и банкира Марка Мезвинского (2,3 миллиона фунтов стерлингов), актрисы Приянки Чопры и певца Ника Джонаса 2,3 миллиона фунтов стерлингов), телезвезды Ким Кардашьян и репера Канье Уэста (2,1 миллиона фунтов стерлингов), певца Элтона Джона и кинорежиссера Дэвида Ферниша (1,1 миллионга фунтов стерлингов).

В августе 2018 года стало известно, что свадебное платье герцогини Сассекской Меган будет экспонатом на выставке в Виндзорском замке в графстве Беркшир.