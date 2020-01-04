Названы самые дорогие свадьбы десятилетия

Суббота, 04 Январь 2020 Мир Мир

Названы самые дорогие свадьбы десятилетия

Агентство по организации свадеб Bridebook составило список самых дорогих свадеб последнего десятилетия.

Его публикует издание The Sun.

Рейтинг возглавило торжество британского принца Гарри и бывшей актрисы Меган Маркл. Оно состоялось в Виндзорском замке 19 мая 2018 года. Свадебное платье Маркл стоило 420 тысяч фунтов стерлингов, а на саму церемонию было потрачено 35 миллионов фунтов стерлингов.

Второе место заняла свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Она обошлась королевской семье в 26 миллионов фунтов стерлингов. Бракосочетание прошло 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве, этот день был объявлен выходным во всей Великобритании.

На третьем месте — свадьба дочери президента «Формулы-1» Берни Экклстоуна. Петра Экклстоун вышла замуж за бизнесмена Джеймса Стэнта в 2011 году. Расходы пары составили девять миллионов фунтов стерлингов. В 2018 году брак распался.

На четвертой строчке оказалась свадьба музыканта Джастина Тимберлейка и актрисы Джессики Биль. Их бракосочетание происходило в Италии в 2012 году. На церемонию ушло четыре миллиона фунтов стерлингов. Пара на неделю забронировала роскошный курорт Борго Эгнация: только локация обошлась им в 770 тысяч фунтов стерлингов.

На пятом месте — торжество актера Джорджа Клуни и юристки Амаль Аламуддин. В 2014 году в Италии пара потратила 3,5 миллиона фунтов стерлингов на отели для гостей, изысканные блюда, свадебные наряды и цветы.

В список так же попала свадьба писательницы Челси Клинтон и банкира Марка Мезвинского (2,3 миллиона фунтов стерлингов), актрисы Приянки Чопры и певца Ника Джонаса 2,3 миллиона фунтов стерлингов), телезвезды Ким Кардашьян и репера Канье Уэста (2,1 миллиона фунтов стерлингов), певца Элтона Джона и кинорежиссера Дэвида Ферниша (1,1 миллионга фунтов стерлингов).

В августе 2018 года стало известно, что свадебное платье герцогини Сассекской Меган будет экспонатом на выставке в Виндзорском замке в графстве Беркшир.

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