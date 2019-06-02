Названы самые фотографируемые места в мире

Воскресенье, 02 Июнь 2019 Мир Мир

Названы самые фотографируемые места в мире

Онлайн-сервис поиска авиабилетов и отелей Skyscanner составил рейтинг самых фотографируемых мест в мире.

Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Для этого эксперты сервиса опросили тысячу путешественников, предоставив им на выбор несколько главных достопримечательностей мира. На первом месте оказался символ Франции и Парижа — Эйфелева башня. За этот вариант проголосовали 18 процентов респондентов.

За ней последовала Каппадокия — скалистая местность в Турции, где проходит фестиваль воздушных шаров. За нее проголосовали 15 процентов опрошенных. Также в тройку вошел римский Колизей (13 процентов).

Кроме того, в список десяти самых фотографируемых достопримечательностей вошли Красная площадь в Москве (12 процентов), Таймс-сквер в Нью-Йорке (9 процентов), парк Гуэль в Барселоне (9 процентов), Бурдж-Халифа в Дубае (8 процентов), бухта Халонг во Вьетнаме (8 процентов), Тауэрский мост в Лондоне (4 процента) и Виктория-Пик в Гонконге (4 процента).

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