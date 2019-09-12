Названы самые неудачные для вылета аэропорты мира

Четверг, 12 Сентябрь 2019 Мир Мир

Названы самые неудачные для вылета аэропорты мира

Специалисты сервиса AirHelp, отслеживающего задержки рейсов по всему миру, назвали аэропорты в Европе и США, где чаще всего задерживали вылет летом 2019 года.

Об этом сообщает портал Lonely Planet.

Так, среди европейских городов и островов, которые туристы не могли покинуть вовремя, оказались Афины, Венеция, Лиссабон, Любляна, Миконос, Милан, Понта-Делгад и Санторини.

В США график вылетов нарушался во многих аэропортах. Специалисты выделили нью-йоркские Ла-Гуардия и Ньюарк, Даллас, Шарлотт Дуглас в Северной Каролине, Хартсфилд-Джексон в Атланте, О`Хара в Чикаго, Хьюстон Интерконтинентал имени Джорджа Буша в Техасе и международный аэропорт Лос-Анджелеса.

Самыми неудачными с точки зрения задержки рейсов аэропортами Великобритании оказались Гатвик и Хитроу в Лондоне. Задержка приходилась на четыре рейса из десяти. В аэропортах Бристоля, Эдинбурга и Бирмингема также наблюдались частые задержки.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья