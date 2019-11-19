Названы самые опасные для путешествий в 2020 году страны

Вторник, 19 Ноябрь 2019 Мир Мир

Названы самые опасные для путешествий в 2020 году страны

В следующем году наиболее опасными направлениями для путешествий станут страны Африки, Латинской Америки и государства Персидского залива.

Об этом свидетельствуют данные «Карты туристических рисков» (Travel Risk Map), которая предупреждает о потенциальной опасности за границей в сфере личной безопасности, дорожного движения и медицины, пишет Daily Mail.

В числе лидеров особенно ненадежных для путешественников стран оказались Ливия, Сомали, Афганистан и Венесуэла. Согласно информации экспертов, там в 2020 году прогнозируются высокие риски по всем трем показателям.

Опасными для здоровья туристов специалисты назвали Нигер, Гвинею, Республику Сьерра-Леоне, Либерию, Южный Судан, Эритрею и Центральноафриканскую республику. Риск для личной безопасности присутствует в Сирии, Йемене, Ираке и некоторых районах Нигерии, а угроза попасть в аварию — в Белизе, Доминиканской Республике, Саудовской Аравии, Таиланде и Вьетнаме.

Самыми безопасными в мире странами, по версии экспертов, являются Финляндия, Норвегия, Исландия, Швеция и Гренландия. Минимальные риски для здоровья в следующем году прогнозируются в Канаде, США, Новой Зеландии, Австралии, Южной Корее и Японии. Наиболее надежными в рамках личной безопасности станут Исландия, Швейцария и Словения, а в большинстве европейских стран, Японии, Австралии и Новой Зеландии крайне низка вероятность стать участником ДТП.

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