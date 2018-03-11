Названы самые опасные города мира

Об этом свидетельствует рейтинг 50 наиболее опасных городов мира, составленный мексиканским Советом гражданской безопасности. 42 из полусотни муниципалитетов, попавших в список, расположены в латиноамериканских странах.

Из полусотни городов рейтинга 42 оказались латиноамериканскими. Так, в список вошли 17 городов Бразилии, 12 мексиканских, пять венесуэльских, три колумбийских муниципалитета, два города в Гондурасе, по одному в Сальвадоре, Гватемале и на Ямайке.

Первое место в списке занял Лос-Кабос, расположенный в мексиканском штате Южная Нижняя Калифорния. На второй позиции - столица Венесуэлы Каракас. Третье место досталось Акапулько (штат Герреро, Мексика). В десятку самых опасных также вошли мексиканские города Ла-Пас, Тихуана, Сьюдад-Виктория, бразильские Натал, Форталеза и Белен и венесуэльский Сьюдад-Гуаяна.

Как отмечают составители, основной источник опасности в Латинской Америке - организованные преступные группировки, занимающиеся преимущественно наркоторговлей. Кроме того, местные города страдают от политической нестабильности, бедности, плохих экономических условий и коррупции.