Названы самые ожидаемые фильмы 2019 года

На первом месте оказалась комедия Майкла Уинтерботтома «Жадность», в которой Стив Куган исполняет роль миллиардера, устроившего безумную вечеринку в Греции в честь своего 60-летия. В картине также снялись Айла Фишер, Эйса Баттерфилд, Ширли Хендерсон и Дэвид Митчелл. Отмечается, что любое сходство с владельцем бренда Topshop Филиппом Грином совершенно случайно.

Второе место в рейтинге заняла драма «Аммонит». Фильм снял Френсис Ли, известный по картине «Божья земля». Новая кинолента режиссера расскажет об истории любви двух женщин, которых сыграют Кейт Уинслет и Сирша Ронан. Действие будет разворачиваться в 1840-х годах в Великобритании.

Тройку замкнула работа Кена Лоуча Sorry We Missed You. Картина пока не получила русское название, однако известно, что это будет история о водителе фургона, который пытается выжить и прокормить свою семью после финансового кризиса 2008 года.

На четвертом месте — фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», в котором снялись Брэд Питт, Марго Робби, Аль Пачино, Леонардо Ди Каприо, Курт Рассел и Дакота Фаннинг. Пятое место заняла картина «Память» тайского режиссера Апичатпонга Вирасетакула. Главную роль в ней исполнит Тильда Суинтон.

В десятку наиболее ожидаемых также вошли такие киноленты, как «Мы» Джордана Пила, «Маленькие женщины» Греты Гервиг, «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Сувенир» Джоанны Хогг, а также фильм Джея Роуча про Роджера Эйлса, название которого пока не сообщается.

14 декабря журнал The Hollywood Reporter выбрал десять лучших фильмов 2018 года. Первое место в рейтинге занял байопик Адама Маккея «Власть», в котором Кристиан Бэйл исполнил роль Дика Чейни.