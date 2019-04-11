Названы самые переоцененные города Европы

Четверг, 11 Апрель 2019 Мир Мир

Названы самые переоцененные города Европы

Онлайн-сервис поиска отелей и авиабилетов Skyscanner составил рейтинг разочаровавших туристов городов Европы.

Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

На первом месте оказался Париж. 29 процентов опрошенных признались, что столица Франции не оправдала их ожиданий. Вторую позицию занял Берлин, который расстроил 15 процентов респондентов. За ним последовала Барселона, разочаровавшая восемь процентов участников опроса.

Также в десятку самых переоцененных городов Европы вошли Рим, Брюгге, Прага, Амстердам, Лиссабон, Будапешт и Лондон.

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