Названы самые переоцененные города Европы

Онлайн-сервис поиска отелей и авиабилетов Skyscanner составил рейтинг разочаровавших туристов городов Европы.

Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

На первом месте оказался Париж. 29 процентов опрошенных признались, что столица Франции не оправдала их ожиданий. Вторую позицию занял Берлин, который расстроил 15 процентов респондентов. За ним последовала Барселона, разочаровавшая восемь процентов участников опроса.

Также в десятку самых переоцененных городов Европы вошли Рим, Брюгге, Прага, Амстердам, Лиссабон, Будапешт и Лондон.