Названы самые переполненные туристами места в мире

Четверг, 10 Октябрь 2019 Мир Мир

Названы самые переполненные туристами места в мире

Эксперты исследовательской компании Columbus Direct опубликовали рейтинг самых посещаемых и перегруженных туристами мест в мире.

Полный список размещен на официальном сайте организации.

Специалисты составили рейтинг, исходя из количества туристов на квадратную милю в день. Выяснилось, что самым переполненным считается остров Пхукет в Таиланде, где на каждую квадратную милю (одна квадратная миля равняется 2,58999 квадратного километра) приходится примерно пять тысяч посетителей.

Вторую позицию занял город Пальма, где в день на каждой квадратной миле в среднем оказывается 2,9 тысячи туристов. На третьей строчке расположилась Паттайя (2,7 тысячи туристов), а на четвертую строчку попал Париж (около тысячи путешественников на квадратную милю в день).

Кроме того, в топ-10 самых загруженных туристических мест попали Барселона (605 туристов), Куала-Лумпур (367 туристов), Милан (344 туриста), Осака (268 туристов), Сингапур (127 туристов) и Нью-Йорк (119 туристов).

В сентябре стало известно, что Бангкок — самый посещаемый город мира в 2018 году. За один год в столицу Таиланда приехали 22,78 миллиона туристов, которые в общей сложности потратили в городе 20,03 миллиарда долларов. Вторую позицию в рейтинге занял Париж — в 2018 году туда приехали 19,1 миллиона путешественников.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья