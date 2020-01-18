Названы самые перспективные направления для туризма 2020 года

Оказалось, что количество запросов на перелет из России на Фарерские острова вырос в 2,5 раза.

Фарерские острова – это автономный регион, входящий в состав Королевства Дания. Архипелаг состоит из 18 островов вулканического происхождения, расположенных в северной части Атлантического океана между Исландией и Норвегией. Острова соединены между собой туннелями, паромами, дамбами и мостами, пишет euromag.ru.

Кроме того, в два раза вырос интерес к Албании со стороны российских путешественников. В Aviasales отмечают, что особенно спрос повышается во время безвизового режима — с 1 апреля по 31 октября.

На третьем месте по перспективности оказалась Великобритания, куда хотело попасть на 82% больше россиян, чем в 2018 году. Такой бум эксперты связывают с появлением недорогих рейсов Wizz Air с вылетом из Петербурга и Москвы. Например, сейчас в поиске доступны билеты из северной столицы в Лондон от 1,7 тысяч рублей, а из Москвы — от трех тысяч рублей за туда-обратно.