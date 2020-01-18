Названы самые перспективные направления для туризма 2020 года

Суббота, 18 Январь 2020 Мир Мир

Названы самые перспективные направления для туризма 2020 года

Специалисты туристического поисковика изучили направления, куда россияне значительно чаще искали авиабилеты в 2019 году по сравнению с предыдущим годом.

Оказалось, что количество запросов на перелет из России на Фарерские острова вырос в 2,5 раза.

Фарерские острова – это автономный регион, входящий в состав Королевства Дания. Архипелаг состоит из 18 островов вулканического происхождения, расположенных в северной части Атлантического океана между Исландией и Норвегией. Острова соединены между собой туннелями, паромами, дамбами и мостами, пишет euromag.ru.

Кроме того, в два раза вырос интерес к Албании со стороны российских путешественников. В Aviasales отмечают, что особенно спрос повышается во время безвизового режима — с 1 апреля по 31 октября.

На третьем месте по перспективности оказалась Великобритания, куда хотело попасть на 82% больше россиян, чем в 2018 году. Такой бум эксперты связывают с появлением недорогих рейсов Wizz Air с вылетом из Петербурга и Москвы. Например, сейчас в поиске доступны билеты из северной столицы в Лондон от 1,7 тысяч рублей, а из Москвы — от трех тысяч рублей за туда-обратно.

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