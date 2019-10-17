Названы самые полезные орехи
Самыми полезными для здоровья орехами являются кешью, лесной орех, грецкие орехи, арахис, а также кедровые орешки и миндаль.
Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Орехи содержат большое количество калия, магния, кальция, фосфора, железа, селена, марганца, молибдена, никеля, кобальта, витаминов В1, В2, РР, Е, жирных кислот, в том числе Омега-3. При этом эксперты напоминают о высокой калорийности продукта.
Эксперты порекомендовали есть орехи один-два раза в неделю и совмещать их с молочными или кисломолочными продуктами, мясными блюдами, молочными кашами или десертами.
По данным ведомства, регулярное употребление орехов снизит вероятность развития рака или смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.