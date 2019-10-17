Названы самые полезные орехи

Четверг, 17 Октябрь 2019 Мир Мир

Названы самые полезные орехи

Самыми полезными для здоровья орехами являются кешью, лесной орех, грецкие орехи, арахис, а также кедровые орешки и миндаль.

Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Орехи содержат большое количество калия, магния, кальция, фосфора, железа, селена, марганца, молибдена, никеля, кобальта, витаминов В1, В2, РР, Е, жирных кислот, в том числе Омега-3. При этом эксперты напоминают о высокой калорийности продукта.

Эксперты порекомендовали есть орехи один-два раза в неделю и совмещать их с молочными или кисломолочными продуктами, мясными блюдами, молочными кашами или десертами.

По данным ведомства, регулярное употребление орехов снизит вероятность развития рака или смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

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