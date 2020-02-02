Названы самые популярные молодежные профессии

Воскресенье, 02 Февраль 2020 Мир Мир

Названы самые популярные молодежные профессии

Названы самые популярные молодежные профессии — их определил в рамках исследования сервис «Работа.ру». Лидером рейтинга стала позиция продавца-консультанта.

Авторы проанализировали резюме соискателей в возрасте от 18 до 23 лет, размещавшиеся в 2019 году. Больше всего претендентов пытались устроиться на позицию продавца-консультанта — 4,8 тысячи человек.

Также в первую пятерку вошли вакансии официанта (4,4 тысячи), продавца-кассира (3,8 тысячи), администратора (2,6 тысячи) и грузчика (2,2 тысячи).

«Молодые люди часто ищут временный вариант трудоустройства, который не требует значительного опыта работы. Кто-то подрабатывает во время учебы в университете, а кто-то — сразу после его окончания, пока не определился с карьерными планами. Таких вакансий много в сфере ритейла, ресторанного и гостиничного бизнеса», — приводятся слова директора по маркетингу «Работы.ру» Ксении Курниковой.

По ее словам, начальные позиции нередко позволяют сделать карьеру в той или иной области, о чем свидетельствует практика.

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