Названы самые посещаемые музеи мира

Пятница, 17 Январь 2020 Мир Мир

Названы самые посещаемые музеи мира

Туристический портал «ТурСтат» представил рейтинг десяти самых посещаемых музеев мира в прошлом году.

Шесть из них находятся в Европе, причем четыре – в Лондоне, пишет euromag.ru.

В первую десятку самых популярных музеев мира вошли парижский Лувр, Национальный музей Китая в Пекине, Национальный музей воздухоплавания и астронавтики в Вашингтоне, Музей Метрополитен в Нью-Йорке, Петергоф в Санкт-Петербурге, галерея современного искусства Tate Modern в Лондоне, Британский историко-археологический музей в Лондоне, Национальная галерея в Лондоне, Музей естествознания в Лондоне и Национальный музей естественной истории в Вашингтоне.

Государственный музей-заповедник «Петергоф» посетили 6,3 миллиона человек.  Рейтинг музеев мира составлен по результатам анализа числа посетителей музеев за прошедший год.

Фотогалерея

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