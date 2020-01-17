Названы самые посещаемые музеи мира

Шесть из них находятся в Европе, причем четыре – в Лондоне, пишет euromag.ru.

В первую десятку самых популярных музеев мира вошли парижский Лувр, Национальный музей Китая в Пекине, Национальный музей воздухоплавания и астронавтики в Вашингтоне, Музей Метрополитен в Нью-Йорке, Петергоф в Санкт-Петербурге, галерея современного искусства Tate Modern в Лондоне, Британский историко-археологический музей в Лондоне, Национальная галерея в Лондоне, Музей естествознания в Лондоне и Национальный музей естественной истории в Вашингтоне.

Государственный музей-заповедник «Петергоф» посетили 6,3 миллиона человек. Рейтинг музеев мира составлен по результатам анализа числа посетителей музеев за прошедший год.