Названы самые привлекательные для воров вещи туристов
Сервис бронирования жилья Tvil.ru составил список вещей, которые чаще всего крадут у туристов.
Эксперты провели опрос в соцсетях и выяснили, что наибольшей популярностью у воров пользуются небольшие предметы, которые можно быстро продать. Таким образом, на первом месте оказался бумажник: за него проголосовало 49 процентов респондентов. Вторым стал мобильный телефон — 19 процентов, третьей — камера (14 процентов).
В топ-5 также вошли паспорт, за который проголосовали шесть процентов опрошенных, и наручные часы — три процента.