Названы самые привлекательные для воров вещи туристов

Пятница, 14 Декабрь 2018 Мир Мир

Названы самые привлекательные для воров вещи туристов

Сервис бронирования жилья Tvil.ru составил список вещей, которые чаще всего крадут у туристов.

Эксперты провели опрос в соцсетях и выяснили, что наибольшей популярностью у воров пользуются небольшие предметы, которые можно быстро продать. Таким образом, на первом месте оказался бумажник: за него проголосовало 49 процентов респондентов. Вторым стал мобильный телефон — 19 процентов, третьей — камера (14 процентов).

В топ-5 также вошли паспорт, за который проголосовали шесть процентов опрошенных, и наручные часы — три процента.

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