Названы самые "пьющие" европейские страны

Среда, 28 Ноябрь 2018 Мир Мир

Названы самые

Эксперты движения "Трезвая Россия" выяснили, какие страны Европы лидируют по потреблению спиртосодержащих напитков и показателям "алкосмертности".

Первое место заняла Эстония, граждане которой выпивают в среднем 15,35 литра спирта в год.

За ними следуют жители Словении, Люксембурга, Дании и Латвии.

Самыми благополучными оказались Греция (6,52 литра), Италия (7,08) и Швеция (7,18). Также мало пьют на Мальте, пишет РИА Новости.

"По итогу нашей работы мы сформулируем <…> доклад, который направим в том числе в посольства этих стран в России и в открытые общественные организации, занимающиеся здравоохранением: и для ознакомления, и для какого-то практического применения", — резюмировал глава "Трезвой России" Султан Хамзаев.

При составлении рейтинга специалисты опирались на зарегистрированное в странах ЕС потребление алкоголя на душу взрослого населения старше 15 лет и число умерших в связи со злоупотреблением вредными напитками. Данные по каждой стране были взяты из открытых источников.

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