Названы самые стильные люди года

Суббота, 22 Декабрь 2018 Мир Мир

Названы самые стильные люди года

Британский журнал Dazed опубликовал рейтинг самых стильных людей 2018 года.

Первое место издание отдало американскому актер Джеффу Голдблюму, известному участием в фильмах «Муха» и «День независимости». Голдблюм, «в гардеробе которого, вероятно, самая большая коллекция рубашек Prada», несколько раз выкладывал в Instagram рубашки модного дома с уникальным дизайном.

На второе место попала американская хип-хоп-исполнительница Карди Би, которая занимала первые ряды на показах дизайнеров Александра Вэнга, Марка Джейкоба и Джереми Скотта в одежде из их последних коллекций.

Третьей стала французская инди-поп-исполнительница Элоиза Летисье, более известная под псевдонимом Christine and the Queens. В этом году певица коротко отстригла волосы и сократила псевдоним до Chris.

Следующим в списке оказался канадский поп-R’n’B-певец Джастин Бибер, которого не раз замечали в рубашке с гавайским принтом и с негустыми усами.

Издание также отметило британского актера Дэниела Дэй-Льюиса, эстонского рэпера Томми Кэша, американскую топ-модель Беллу Хадид и рэпера ASAP Rocky.

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