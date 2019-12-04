Названы самые странные украденные туристами вещи из отелей

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного путеводителем по отелям и гостиницам Wellness Heaven.

Так, один из путешественников вынес из комнаты в Берлине всю сантехнику: душевую лейку, установку для гидромассажа, сиденье унитаза, сливную трубу и раковину. Другой гость за ночь разобрал и украл из оздоровительного центра в Зауэрланде целую стереосистему, а руководство отеля на Мальдивах вынуждено несколько раз в неделю закупать новые цветочные композиции из-за воровства.

«Однажды, пройдя через вестибюль, я заметил, что чего-то не хватает, и вскоре узнал, что трое неизвестных в комбинезонах вынесли рояль», — рассказал владелец итальянского отеля. Другие сотрудники заметили отсутствие табличек с номерами на нескольких дверях после того, как новый гость не смог найти свою комнату.

Постоялец французской гостиницы попытался украсть чучело кабана — впоследствии его друзья купили изделие у отеля и вручили ему в качестве свадебного подарка. В отеле в Зальцбурге обнаружили пропажу сосновой мебели из сауны после того, как очередной гость пожаловался, что ему некуда сесть и он не может «расслабиться в сауне стоя».

Ранее из результатов того же исследования стало известно о том, что наиболее распространенным объектом для кражи являются полотенца и банные халаты — их отдыхающие увозят с собой в 77,5 и 65,1 процента случаев. Не меньшей популярностью пользуются вешалки (49,3) и письменные принадлежности (39,1).

Отмечается, что в исследовании, проведенном осенью текущего года, приняли участие 1157 европейских отелей, преимущественно в Германии, Италии и Австрии. В частности, были опрошены 634 управляющих и владельца четырехзвездочных отелей, а также 523 руководителя из пятизвездочных гостиниц.