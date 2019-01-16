Названы самые востребованные авиалинии в Европе

За прошедший год авиакомпании, входящие в Lufthansa Group, в сумме совершили 1,2 миллиона рейсов, а показатель загруженности самолетов превысил 80 процентов.

«Дочка» Lufthansa, бюджетная компания Eurowings, перевезла 38,5 миллиона пассажиров, что составило 27 процентов всех перевозок Lufthansa Group за 2018 год.

В январе британское аналитическое агентство OAG составило рейтинг авиакомпаний, у которых зафиксировано минимальное количество задержек рейсов за 2018 год. Лидером по пунктуальности признали латвийскую авиакомпанию airBaltic — около 89 процентов всех ее рейсов в 2018 году выполнены по расписанию.