Названы самые востребованные авиалинии в Европе

Среда, 16 Январь 2019 Мир Мир

Названы самые востребованные авиалинии в Европе

Компания Lufthansa Group перевезла 142 миллиона пассажиров за 2018 год, таким образом установив рекорд. 

За прошедший год авиакомпании, входящие в Lufthansa Group, в сумме совершили 1,2 миллиона рейсов, а показатель загруженности самолетов превысил 80 процентов.

«Дочка» Lufthansa, бюджетная компания Eurowings, перевезла 38,5 миллиона пассажиров, что составило 27 процентов всех перевозок Lufthansa Group за 2018 год.

В январе британское аналитическое агентство OAG составило рейтинг авиакомпаний, у которых зафиксировано минимальное количество задержек рейсов за 2018 год. Лидером по пунктуальности признали латвийскую авиакомпанию airBaltic — около 89 процентов всех ее рейсов в 2018 году выполнены по расписанию.

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