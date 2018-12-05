Названы самые высокооплачиваемые музыканты года

Среда, 05 Декабрь 2018 Мир Мир

Названы самые высокооплачиваемые музыканты года

Ирландская рок-группа U2 возглавила список самых высокооплачиваемых групп и исполнителей 2018 года по версии американского журнала Forbes.

Коллектив за 12 месяцев заработал 118 миллионов долларов.

Второе место заняла британская рок-группа Coldplay с 115,5 миллиона долларов. На третьей строчке — музыкант Эд Ширан, заработавший 110 миллионов долларов.

В топ-10 также вошли исполнители Бруно Марс (100 миллионов долларов) Кэти Перри (83 миллиона), Тейлор Свифт (80 миллионов), рэпер Джей-Зи (76,5 миллиона), группа Guns N' Roses (71 миллион), вокалист коллектива Pink Floyd Роджер Уотерс (68 миллиона) и рэпер Дидди (64 миллиона).

4 декабря сообщалось, что рэперы Дрейк, Post Malone и XXXTentacion стали самыми прослушиваемыми музыкантами сервиса Spotify в 2018 году.

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