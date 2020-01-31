Названы самые здоровые столицы Европы

Пятница, 31 Январь 2020 Мир Мир

Названы самые здоровые столицы Европы

Копенгаген возглавил рейтинг самых «здоровых» столиц Европы, составленный аптекарским порталом Treated.com.

На втором месте оказалась Вена, закрывает тройку лидеров Берн. В первую пятерку также входят Хельсинки и Берлин, пишет euromag.ru.

Рейтинг учитывает цены на овощи и фрукты, среднюю стоимость абонемента в спортивный зал, объемы вредных выбросов, долю расходов на здравоохранение в структуре ВВП и количество людей, которые добираются до работы пешком или на велосипеде. Всего учитывается 10 показателей, сообщает Евро-Пульс.

Рейтинг оценивает 46 столиц европейских стран. Москва тоже представлена в рейтинге – она заняла 45-е место, обогнав только Баку.

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