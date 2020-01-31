Названы самые здоровые столицы Европы

На втором месте оказалась Вена, закрывает тройку лидеров Берн. В первую пятерку также входят Хельсинки и Берлин, пишет euromag.ru.

Рейтинг учитывает цены на овощи и фрукты, среднюю стоимость абонемента в спортивный зал, объемы вредных выбросов, долю расходов на здравоохранение в структуре ВВП и количество людей, которые добираются до работы пешком или на велосипеде. Всего учитывается 10 показателей, сообщает Евро-Пульс.

Рейтинг оценивает 46 столиц европейских стран. Москва тоже представлена в рейтинге – она заняла 45-е место, обогнав только Баку.