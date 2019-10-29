Названы способы предотвратить инсульт

Вторник, 29 Октябрь 2019 Мир Мир

Названы способы предотвратить инсульт

Для предотвращения инсульта следует соблюдать сбалансированную диету, заниматься спортом и отказаться от вредных привычек.

Об этом заявили эксперты Национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании.

Об этом пишет РИА Новости.

По данным специалистов, также необходимо ограничить употребление жирной и слишком соленой пищи. В рацион рекомендуется добавить продукты с содержанием клетчатки и больше овощей.

Эксперты отметили, что стоит регулярно измерять давление, поскольку при развитии инсульта симптомы часто отсутствуют, и многие люди не понимают, что они есть.

Причинами инсульта нередко являются слабые сосуды, наследственная предрасположенность, накопление «вредного» холестерина, диабет, ожирение, аритмия или гипертония, а также злоупотребление алкоголем и курение. Еще одним фактором, повышающим риск инсульта, специалисты назвали заместительную гормональную терапию, которую применяют женщины старше 50 лет.

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