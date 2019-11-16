Названы способы уместить все необходимое в ручную кладь

Суббота, 16 Ноябрь 2019 Мир Мир

Названы способы уместить все необходимое в ручную кладь

Опытный путешественник и эксперт по туризму посоветовал оценивать действительную необходимость каждой вещи перед тем, как класть ее в сумку ручной клади.

Своими рекомендациями он поделился с Express.

По словам Мэтта Бэгвелла (Matt Bagwell), перед поездкой нужно выложить все вещи из чемодана и честно спросить себя: буду ли я это носить? Кроме того, эксперт предложил надевать на себя самую тяжелую одежду. «Если у вас тяжелое пальто, пиджак, джинсы или туфли, которые вы обязательно должны взять, наденьте их в самолет. Вот увидите, этот совет используют все, кто отправляется на лыжные курорты!» — пояснил Бэгвелл.

Вдобавок он порекомендовал уделить особое внимание обуви: «Ваша обувь — один из самых тяжелых предметов гардероба. В идеале нужно ограничить количество пар, которые вы возьмете с собой. Кроме того, подумайте о покупке универсальной обуви, носить которую можно в разных случаях».

Он добавил, что перед поездкой нужно проверять погоду и анализировать свой досуг. «Лично я беру с собой целую библиотеку книг, а потом понимаю, что у меня просто нет времени и желания их читать. Лучше выбрать одну из них, а остальные оставить дома! И, наконец, форма для бега. Каждый раз я беру с собой беговые кроссовки и почти каждый раз даже не вытаскиваю их из пакета. Будьте реалистами, отдохните!» — заключил Бэгвелл.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)