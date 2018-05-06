Названы сроки появления бессмертного человека

Воскресенье, 06 Май 2018 Мир Мир Популярные материалы

Названы сроки появления бессмертного человека

Через 10 лет возможно создание клеток, неуязвимых к действию практически всех известных вирусов.

А также прионным и раковым заболеваниям, полагают ученые из проекта Genome, с которыми пообщался портал STAT.

Подобная точка зрения специалистов основана на исследованиях кишечной палочки. Как заявили ученые, в геном данного микроорганизма внесли 321 изменение, после чего он стал невосприимчив к вирусам.

Модификация генома более сложных организмов потребует больше усилий.

«Перепрограммирование каждого белка в человеческом гене, например, потребует 400 тысяч изменений», - полагает профессор Гарвардского университета Джорд Черч.

По его словам, из 20 тысяч человеческих генов необходимо удалить лишние кодоны (единицы генетического кода). Ученые полагают, что человеческие гены можно будет запрограммировать таким образом, чтобы люди стали невосприимчивыми к радиации, старению и холоду, а также раку.

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      Через 10 лет возможно создание клеток, неуязвимых к действию практически всех известных вирусов.

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