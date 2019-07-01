Названы страны с лучшими ресторанами для веганов

В каждой из этих стран есть 5 ресторанов, которые не только предлагают интересное вегетарианское меню, но и влияют на развитие вегетарианства и веганства, считают эксперты.

Второе место досталось Франции – там находится 4 вегетарианских ресторана из топ-50. Третье место разделили Бельгия, Португалия, Испания и Италия (по 3 ресторана из топ-50), сообщает euromag.ru.

Рейтинг составлялся на основе голосования 1,5 миллиона пользователей портала, а также оценок международного жюри из шеф-поваров. Вошедшие в топ-50 рестораны не подают исключительно веганские блюда. Однако в их меню есть необычные блюда из растительных продуктов, которые меняют представление о веганстве как о «безвкусной» диете.

Европейцы все чаще стараются есть меньше мяса и других продуктов животного происхождения. Как ранее сообщал «Европульс», даже среди таких любителей мяса, как поляки, почти половина старается либо полностью отказаться от мяса, либо есть его меньше.