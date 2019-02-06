Названы страны с самыми безопасными дорогами

В Норвегии, согласно рейтингу, на миллион жителей приходится 20 жертв автокатастроф в год, в Швеции — 26, пишет euromag.ru.

Далее в списке — Великобритания (27 жертв на миллион жителей) и Дания (32 жертвы). Также в рейтинге безопасных стран — Ирландия, Нидерланды, Эстония, Германия и Испания, сообщает «Европульс».

Самое большое количество — около ста — жертв ДТП в Румынии и Болгарии.