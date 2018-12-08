Названы три самых прослушиваемых музыканта года

Канадский хип-хоп-исполнитель Дрейк (Обри Дрейк Грэм) занял первое место с 8,2 миллиарда прослушиваний. Его альбом Scorpion и трек God’s Plan стали самыми популярными среди пользователей Spotify.

Самыми популярными композициями рэпера Post Malone (Остин Ричард Пост) стали Rockstar и Psycho. У исполнителя XXXTentacion (Джасей Дуэйн Онфрой), который скончался в больнице после огнестрельного ранения в июне, главным треком стал Sad!.