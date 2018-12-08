Названы три самых прослушиваемых музыканта года

Суббота, 08 Декабрь 2018 Мир Мир

Названы три самых прослушиваемых музыканта года

Рэперы Дрейк, Post Malone и XXXTentacion стали самыми прослушиваемыми музыкантами сервиса Spotify в 2018 году.

Канадский хип-хоп-исполнитель Дрейк (Обри Дрейк Грэм) занял первое место с 8,2 миллиарда прослушиваний. Его альбом Scorpion и трек God’s Plan стали самыми популярными среди пользователей Spotify.

Самыми популярными композициями рэпера Post Malone (Остин Ричард Пост) стали Rockstar и Psycho. У исполнителя XXXTentacion (Джасей Дуэйн Онфрой), который скончался в больнице после огнестрельного ранения в июне, главным треком стал Sad!.

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