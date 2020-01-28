Названы условия заражения китайским смертельным вирусом

Вторник, 28 Январь 2020 Мир Мир

Названы условия заражения китайским смертельным вирусом

Заражение смертельным коронавирусом 2019-nCoV может произойти на расстоянии одного-двух метров.

Об условиях рассказал представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ли Синван, передает газета «Жэньминь Жибао».

Он отметил, что вирус передается как воздушно-капельным путем, так и контактным: например, через прикосновение грязными руками к глазам. Синван порекомендовал носить маски, мыть руки и меньше общаться с другими людьми на близком расстоянии. Подчеркивается, что слабо выраженные симптомы не означают, что человек не может заразить других.

Представитель госкомитета также назвал первые признаки заражения — это сухой кашель, затрудненное дыхание, повышенная температура тела и слабость. В ряде случаев болезнь проходит без пневмонии, но сопровождается сухим кашлем и невысокой температурой.

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