Названы востребованные в 2020 году профессии

Также без работы не останутся повара, мастера, рабочие, машинисты автокрана, бетонщики, кровельщики, плотники, столяры, каменщики и маляры.

Наиболее востребованными узкоспециализированными работниками будут специалисты по таргетированной и контекстной рекламе, программисты, а также высококвалифицированные инженерно-технические специалисты.