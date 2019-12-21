Названы востребованные в 2020 году профессии

Суббота, 21 Декабрь 2019 Мир Мир

Названы востребованные в 2020 году профессии

Самым большим спросом на рынке труда в следующем году среди массовых профессий будут пользоваться водители, официанты, курьеры, продавцы.

Также без работы не останутся повара, мастера, рабочие, машинисты автокрана, бетонщики, кровельщики, плотники, столяры, каменщики и маляры.

Наиболее востребованными узкоспециализированными работниками будут специалисты по таргетированной и контекстной рекламе, программисты, а также высококвалифицированные инженерно-технические специалисты.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)