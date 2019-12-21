Названы востребованные в 2020 году профессии
Самым большим спросом на рынке труда в следующем году среди массовых профессий будут пользоваться водители, официанты, курьеры, продавцы.
Также без работы не останутся повара, мастера, рабочие, машинисты автокрана, бетонщики, кровельщики, плотники, столяры, каменщики и маляры.
Наиболее востребованными узкоспециализированными работниками будут специалисты по таргетированной и контекстной рекламе, программисты, а также высококвалифицированные инженерно-технические специалисты.