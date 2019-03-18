Названы вызывающие преждевременную смерть продукты

Понедельник, 18 Март 2019 Мир Мир

Названы вызывающие преждевременную смерть продукты

Ученые США выяснили, что частое употребление яиц и других продуктов с высоким содержанием холестерина повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Специалисты проанализировали данные, полученные в ходе шести исследований с участием 29 615 человек. Добровольцы заполняли пищевые опросники, после чего их состояние здоровья отслеживалось в течение 31-летнего периода. Оказалось, что употребление 300 миллиграммов пищевого холестерина в день связано с увеличением вероятности сердечно-сосудистых заболеваний на 17 процентов и преждевременной смерти на 18 процентов. Это не зависело от потребления насыщенных и других жиров.

Кроме того, 3-4 яйца в неделю способствовали повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний на шесть процентов и преждевременной смерти — на восемь процентов. По словам ученых, люди должны поддерживать низкий уровень потребления продуктов, богатых холестерином, включая яйца и красное мясо.

Однако исследователи не рекомендуют полностью отказываться от яиц и других продуктов, поскольку в тех содержатся важные питательные вещества, включая незаменимые аминокислоты, железо и холин.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья