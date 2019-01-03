Названы знаменитости с самым лучшим вкусом

Список появился на сайте издания.

Первенство эксперты отдали Леди Гаге за ее оверсайз-костюм на премии Elle Women в Голливуде. Певица пришла на церемонию в брюках и пиджаке цвета грейдж, который надела на голое тело, и высказалась на тему сексуальных домогательств в мире шоу-бизнеса.

Второй оказалась жена принца Гарри Меган Маркл. В течение года герцогиня выбирала бренды, изготавливающие одежду и обувь из экологичных материалов, например, Veja, Rothy’s и Stella McCartney.

За ней последовали актрисы Дженнифер Лопес и Трэйси Эллис Росс. На премьере романтической комедии «Начни сначала» Лопес появилась в пышном неоново-розовом платье и туфлях Jimmy Choo на платформе, а Росс пришла в объемном наряде такого же оттенка на премию «Эмми».

Издание отметило и R’n’B-исполнительница Бейонсе, которая часто демонстрировала наряды люксовых модных домов, таких как Gucci, Peter Dundas, LaQuan Smith и Sergio Rossi.

Также в список попали трое мужчин: актеры Тимоти Шаламе, Рами Малек и Майкл Бакари Джордан.

В декабре американский певец и актер Ник Джонас стал самым стильным мужчиной 2018 года по мнению журнала GQ. Читателям предложили выбрать своего фаворита из 64 претендентов. Главными конкурентами Джонаса стали актеры Джефф Голдблюм и Райан Рейнольдс, а также музыкант Джон Ледженд.