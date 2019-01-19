Недоедающих посетителей ресторана в Дубае оштрафуют

Об этом сообщает информационный портал Time Out Dubai.

Заведение под названием Gulou Hotpot расположено в Дубае. Если клиенты заказывают хого за 49 дирхамов (примерно 896 рублей), они обязаны доесть все до конца.

В бульон в котелке, закипающий прямо на столе, можно добавить неограниченное количество ингредиентов, среди которых лапша, мясо, тофу и овощи. В течение двух часов с момента заказа клиенты могут бесплатно взять неограниченное число напитков.

Однако, если блюдо останется недоеденным, посетитель будет обязан заплатить еще 50 дирхамов (примерно 914 рублей).

Руководство ресторана объясняет, что таким образом хочет заставить клиентов более осознанно подходить к выбору пищи и сократить количество отходов.