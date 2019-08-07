Недоверчивость принесла старику миллионы долларов

Среда, 07 Август 2019 Мир Мир

Недоверчивость принесла старику миллионы долларов

Житель американского штата Орегон едва не упустил крупный выигрыш в лотерею из-за невнимательности внучки.

Об этом сообщает информационный портал UPI.

94-летний Уильям Боукер (William Bowker) вспоминает, как к нему в гости заглянула внучка и предложила проверить его лотерейный билет. «Она решила, что я участвовал в розыгрыше Mega Million, и начала обводить номера, которые совпадали с их выигрышной комбинацией, — объясняет американец. — Но я купил билет Game Megabucks. После того как она закончила, я решил перепроверить за ней, и слава богу. Я сорвал куш!»

Боукера смутило, что у Game Megabucks была призовая комбинация 14-32-41-43-44-47, однако его внучка отметила на билете совершенно другие числа. «Можно в этом убедиться, взглянув на лотерейный билет», — добавил мужчина. Недоверчивость принесла американцу 6,5 миллиона долларов (423,5 миллиона рублей).

Победитель решил разделить выигранные деньги между членами его семьи. «Мне 94 года, у меня уже все есть, — заключил Боукер. — Теперь мне выпал чудесный шанс помочь моим родным».

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