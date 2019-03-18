Неизвестный открыл стрельбу в голландском Утрехте. Как передает РИА Новости, минимум один человек погиб.

Есть раненые, их число уточняется, рассказали в полиции.

Инцидент произошел у трамвайной остановки. Портал Dutch News со ссылкой на очевидцев сообщает, что какой-то мужчина неожиданно начал стрелять вокруг себя, а "лежащая рядом с ним женщина" повторяла: "Я этого не делала".

Полиция не исключает террористические мотивы, пишет euromag.ru.

Место происшествия оцеплено.

После инцидента власти страны подняли уровень террористической опасности до самого высокого, а полиция поручила руководству школ Утрехта запереть двери.