Неизвестный открыл стрельбу в голландском Утрехте

Понедельник, 18 Март 2019 Мир Мир

Неизвестный открыл стрельбу в голландском Утрехте

В результате стрельбы в Утрехте погиб человек.

Неизвестный открыл стрельбу в голландском Утрехте. Как передает РИА Новости, минимум один человек погиб.

Есть раненые, их число уточняется, рассказали в полиции.

Инцидент произошел у трамвайной остановки. Портал Dutch News со ссылкой на очевидцев сообщает, что какой-то мужчина неожиданно начал стрелять вокруг себя, а "лежащая рядом с ним женщина" повторяла: "Я этого не делала".

Полиция не исключает террористические мотивы, пишет euromag.ru.

Место происшествия оцеплено.

После инцидента власти страны подняли уровень террористической опасности до самого высокого, а полиция поручила руководству школ Утрехта запереть двери.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья