Неймару предложат 200 тысяч евро в день

Суббота, 01 Июнь 2019 Мир Мир

Неймару предложат 200 тысяч евро в день

Руководство мадридского «Реала» выразило готовность приобрести нападающего ПСЖ Неймара.

Об этом сообщает AS.

По данным испанского издания, клуб в состоянии выделить нужную бразильцу сумму. Отмечается, что «сливочные» готовы предложить форварду 70 миллионов евро в год (191,8 тысячи евро в день). В парижской команде Неймар зарабатывает около 36,5 миллиона евро в год.

Бразилец входит в пятерку самых высокооплачиваемых футболистов мира. Его суммарный доход за 2018 год, по оценке France Football, достиг отметки в 91,5 миллиона евро. Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 180 миллионов евро.

Неймар выступает за ПСЖ с лета 2017 года. Тогда за его трансфер парижане заплатили «Барселоне» рекордную сумму — 222 миллиона евро. В составе нынешнего клуба бразилец дважды выиграл чемпионат Франции. В сезоне-2018/19 27-летний форвард провел за ПСЖ 28 матчей, в которых забил 23 мяча и отдал 13 голевых передач.

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