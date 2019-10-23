Немцам предложили работать до 70 лет

Среда, 23 Октябрь 2019 Мир Мир

Немцам предложили работать до 70 лет

Федеральный банк Германии (Бундесбанк) предложил повысить пенсионный возраст в стране до 69,3 года, однако новые правила могут коснуться лишь граждан, родившихся в 2001 году или позднее.

Соответствующее предложение Бундесбанк озвучил в октябрьском ежемесячном докладе. Эксперты банка отмечают, что в последние годы ситуация с пенсионным страхованием оставалась относительно "ненапряженной", пишет euromag.ru.

Причинами этого называют проведенные правительством реформы, паузу в демографических изменениях и хорошую динамику на рынке труда. "Взносы снизились, а выплаты были расширены", - отмечается в документе.

Но в будущем "демографические изменения будут оказывать давление на пенсии". "Ожидается, что ожидаемая продолжительность жизни повысится, а когорта бэби-бумеров с середины 2020-х годов начнет выходить на пенсию. Федеральное правительство намерено провести в долгосрочном периоде пенсионную реформу", - поясняется далее.

Эксперты напоминают, что к началу 2030-х годов (с 2031 года) пенсионный возраст повысится до 67 лет (на пенсию начнут выходить люди, родившиеся не раньше 1964 года).

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