Немцам предложили работать до 70 лет

Соответствующее предложение Бундесбанк озвучил в октябрьском ежемесячном докладе. Эксперты банка отмечают, что в последние годы ситуация с пенсионным страхованием оставалась относительно "ненапряженной", пишет euromag.ru.

Причинами этого называют проведенные правительством реформы, паузу в демографических изменениях и хорошую динамику на рынке труда. "Взносы снизились, а выплаты были расширены", - отмечается в документе.

Но в будущем "демографические изменения будут оказывать давление на пенсии". "Ожидается, что ожидаемая продолжительность жизни повысится, а когорта бэби-бумеров с середины 2020-х годов начнет выходить на пенсию. Федеральное правительство намерено провести в долгосрочном периоде пенсионную реформу", - поясняется далее.

Эксперты напоминают, что к началу 2030-х годов (с 2031 года) пенсионный возраст повысится до 67 лет (на пенсию начнут выходить люди, родившиеся не раньше 1964 года).