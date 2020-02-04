Немцы протестуют против дешевой еды

Против увеличения доступности продуктов питания выступают объединения фермеров и экологические организации. Вопрос оказался настолько серьёзным, что канцлер Ангела Меркель пытается наладить диалог между ритейлерами и протестующими.

По итогам встречи с представителями пищевой промышленности глава правительства признала наличие проблемы. Она заверила, что власти не собираются вводить жёсткие ограничения вроде минимальных цен на мясо, пишет euromag.ru.

Канцлер призывает восстановить справедливые отношения между всеми игроками на рынке, чтобы ритейлеры не теряли клиентов, фермеры не лишались доходов, а объёмы потребления отечественных продуктов росли.

Протесты против снижения цен на продукты питания в Германии активизировались несколько месяцев назад. Участники акций блокировали улицы крупных городов. В ноябре в центре Берлина собрались десятки тысяч недовольных фермеров — колонна тракторов растянулась на десять километров.

Одни говорят о потерях из-за политики властей и торговых сетей, другие призывают подумать об экологии, сообщает Euronews.

Мы выбрасываем столько еды в Германии, что фактически бесплатно удобряем территорию земли Мекленбург-Передняя Померания, соответственно загрязняя окружающую среду. Поэтому здесь нужны какие-то защитные барьеры.

Критики этого движения говорят о социальном аспекте ценообразования. Гендиректор одной из крупнейших в Германии сетей супермаркетов Rewe Лионель Сук называет доступные цены шансом обеспечить здоровое питание для 13 млн немцев, живущих в нищете или у черты бедности.