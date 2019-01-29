Немецкая журналистка предложила отказаться от туалетной бумаги

Испания: в Стране Басков будут отстреливать кабанов из луков В Витории собираются взять под контроль популяцию диких кабанов в заповеднике Сальбуруа. Подробнее

Португалия на пятом месте рейтинга старения населения Быстрее всех в мире, как выяснилось, стареет Япония. Подробнее