Немецкая журналистка предложила отказаться от туалетной бумаги

Вторник, 29 Январь 2019 Мир Мир

Немецкая журналистка предложила отказаться от туалетной бумаги

Немецкая журналистка Лара Тиде призывает отказаться от туалетной бумаги и подумать над альтернативными способами гигиены.

Причина — тонны использованной бумаги вредят планете. Статья о вреде бумаги опубликована в газете Süddeutsche Zeitung, пишет euromag.ru.

Тиде отметила, что из-за высоких требований к производству бумажных рулонов европейские изготовители вынуждены закупать свежую древесину.

Чтобы сберечь леса на планете, Тиде предлагает вместо бумаги предлагает использовать «плошки с водой», сообщает «Национальная служба новостей».

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья