Немецкая журналистка предложила отказаться от туалетной бумаги
Немецкая журналистка Лара Тиде призывает отказаться от туалетной бумаги и подумать над альтернативными способами гигиены.
Причина — тонны использованной бумаги вредят планете. Статья о вреде бумаги опубликована в газете Süddeutsche Zeitung, пишет euromag.ru.
Тиде отметила, что из-за высоких требований к производству бумажных рулонов европейские изготовители вынуждены закупать свежую древесину.
Чтобы сберечь леса на планете, Тиде предлагает вместо бумаги предлагает использовать «плошки с водой», сообщает «Национальная служба новостей».